МИД России ответил на выпады западных СМИ по поводу учений «Запад-2017»

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«Раздуваемая шумиха носит искусственный характер и явно рассчитана на то, чтобы продемонстрировать западной общественности “обоснованность” затратных мероприятий по развертыванию в Польше и странах Балтии усиленного передового присутствия и наращивания военной активности НАТО», — говорится в опубликованном в пятницу комментарии Департамента информации и печати МИД России относительно соблюдения мер транспарентности при подготовке к учениям «Запад-20117».

В комментарии подчеркивается, что такие действия ведут к нарастанию военной напряженности в Европе.

В МИД России напомнили, что совместные стратегические учения вооруженных сил «Запад-2017» носят исключительно оборонительный характер. При этом общая численность личного состава и боевой техники «не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года».

Предполагается, что в учениях, которые пройдут с 14 по 20 сентября, примут участие до 12700 военнослужащих. В том числе порядка 7200 человек — от Беларуси, 5500 человек — от вооруженных сил Российской Федерации, из них территории Беларуси предполагается присутствие около 3 тысяч человек.

«Это очень далеко от тех цифр, которые вбрасываются в СМИ в связи с предстоящими учениями», — говорится в комментарии российского МИД.