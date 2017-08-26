Трамп назвал причину, по которой запретил трансгендерам служить в армии‍

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В тексте документа он заявляет, что поручает министру обороны и министру внутренней безопасности «вернуться к действующей на протяжении долгого времени до июня 2016 года политики в отношении трансгендеров в военной службе».

Негативные последствия

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Трамп перечислил, какие негативные стороны могло бы иметь решение Обамы снять запрет: снижение эффективности армии, повышение расходов на ее содержание, нарушение слаженности отдельных подразделений.

Меморандум также запрещает Пентагону использовать свои ресурсы для проведения операций по смене пола солдат. Министерствам обороны и внутренней безопасности он предписал самим определиться, как поступить с трансгендерами, которые уже служат в вооруженных силах США.

Соответствующий закон вступит в силу 23 марта 2018 года.

Критика Трампа

О том, что трансгендеры не смогут служить в американской армии, Трамп говорил еще в конце июля. Он аргументировал это высокими затратами на их медицинское обслуживание.

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«Наши войска должны быть сосредоточены на решительных победах и не могут быть связаны огромными медицинскими расходами и неразберихой, к которым приведет принятие этих людей на службу», — писал он тогда в Twitter.

Некоторые раскритиковали Трампа за его решение, в том числе бывший глава Пентагона Эштон Картер, назвавший отбор военнослужащих на основе каких-либо данных, кроме военной квалификации, социальной политикой и заявивший, что такому подходу в вооруженных силах США не место.

В июле прошлого года Картер объявил о том, что трансгендерам теперь разрешено открыто служить в армии. Он отметил, что США не могут позволить барьерам, никак не связанным с квалификацией человека, препятствовать набору на службу тех, кто для нее подходит. Тем не менее, реализация этого предписания была отложена.

Школьники-трансгендеры

В феврале 2017 года Трамп отменил правило, введенное Обамой в отношении школьников-трансгендеров: государственные школы должны были разрешать им посещать туалеты в соответствии с их гендерной идентичностью.

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Правила не были обязательными, однако школы были предупреждены, что могут лишиться финансирования, если не будут им следовать.

Решение Обамы спровоцировало бурную реакцию по всей стране. Власти 13 штатов пытались его оспорить в судебном порядке. Многие считали, что оно угрожает приватности и безопасности других учеников.

Трансгендеры — люди, гендерная идентичность которых не совпадает с полом, зарегистрированным при рождении. В армии США служат, по разным оценка, от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.