Жансултан Сейтжанов стал самым молодым акимом

В регионе завершились выборы сельских акимов. Как отметил председатель областной избирательной комиссии по ЮКО Алибек Умаралиев, самым молодым акимом из числа избранных является аким села Шилик Отырарского района Жансултан Сейтжанов, а акиму сельского округа Макталы Мамутову 62 года.



Сообщается, что Сейтжанов является выпускником Южно-Казахстанского государственного университета имени Мухтара Ауэзова. Всего в выборах приняли участие 320 человек по 95 округам. Среди них более 300 мужчин и 18 женщин.



Более 80% кандидатов представляли партию «Нур Отан».