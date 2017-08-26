Жансултан Сейтжанов стал самым молодым акимом
Аким села Шилик Отырарского района ЮКО Жансултан Сейтжанов стал самым молодым акимом, чиновнику 25 лет, сообщает региональное издание «Отырар».
Аким села Шилик Отырарского района ЮКО Жансултан Сейтжанов стал самым молодым акимом, чиновнику 25 лет, сообщает региональное издание «Отырар».
В регионе завершились выборы сельских акимов. Как отметил председатель областной избирательной комиссии по ЮКО Алибек Умаралиев, самым молодым акимом из числа избранных является аким села Шилик Отырарского района Жансултан Сейтжанов, а акиму сельского округа Макталы Мамутову 62 года.
Сообщается, что Сейтжанов является выпускником
Более 80% кандидатов представляли партию «Нур Отан».