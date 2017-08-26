Новый начальник Управления МВД по Ялте — Алексей Галабурда
Новый начальник Управления МВД по Ялте полковник полиции Алексей Галабурда был представлен городу в пятницу.
Новый начальник Управления МВД по Ялте полковник полиции Алексей Галабурда был представлен городу в пятницу.
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«Надеемся, что он довольно быстро вникнет в специфику работы в Ялтинском регионе, и мы будем оперативно решать все наши проблемы», — цитирует «ЮгЯлта» врио главы администрации Ялты Елену Сотникову.
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Алексей Олегович Галабурда,