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10:48 (мск), источник: КрымPress

Новый начальник Управления МВД по Ялте — Алексей Галабурда

Новый начальник Управления МВД по Ялте полковник полиции Алексей Галабурда был представлен городу в пятницу.

На оперативно-хозяйственном совещании в администрации. Алексей Олегович — уроженец Джанкойского района. В органах внутренних дел он более 20 лет. Ранее возглавлял отдел МВД России по Кировскому району.

«Надеемся, что он довольно быстро вникнет в специфику работы в Ялтинском регионе, и мы будем оперативно решать все наши проблемы», — цитирует «ЮгЯлта» врио главы администрации Ялты Елену Сотникову.

СПРАВКА:

Алексей Олегович Галабурда, 1974 года рождения. В 1993 году поступил в академию МВД. Непосредственно к службе приступил в 1996 году в оперативном подразделении. Женат, трое детей.

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