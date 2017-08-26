Новый начальник Управления МВД по Ялте — Алексей Галабурда

На оперативно-хозяйственном совещании в администрации. Алексей Олегович — уроженец Джанкойского района. В органах внутренних дел он более 20 лет. Ранее возглавлял отдел МВД России по Кировскому району.

«Надеемся, что он довольно быстро вникнет в специфику работы в Ялтинском регионе, и мы будем оперативно решать все наши проблемы», — цитирует «ЮгЯлта» врио главы администрации Ялты Елену Сотникову.

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