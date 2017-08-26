КНДР снова запустила ракеты и «захватила» южнокорейские острова
МИНСК, 26 авг — Sputnik. Утром в субботу КНДР провела пуск трех баллистических ракет из района поселка Киттэрён в провинции Канвондо, сообщают Японские СМИ.
МИНСК, 26 авг — Sputnik. Утром в субботу КНДР провела пуск трех баллистических ракет из района поселка Киттэрён в провинции Канвондо, сообщают Японские СМИ.
Пуск ракет — часть проходящих в КНДР военных учений. По данным южнокорейских военных, ракеты пролетели около 250 километров. Военные США сообщили, что одна из них взорвалась вскоре после пуска, а две другие вышли из строя в полете. Правительство Японии сообщило, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не представляют угрозы для ее безопасности.
Накануне КНДР также провела «соревнования» — маневры спецчастей Корейской народной армии в честь празднования «Дня Сонгун», на которых присутствовал Ким Чен Ын.
«День Сонгун» отмечается в КНДР 25 августа: в этот день в 1960 году была объявлена политика приоритета армии в государстве.
В ходе учений отрабатывался условный захват островов Пэннёндо и Ёнпхёндо, которые принадлежат Южной Корее и находятся на линии размежевания с Северной Кореей. КНДР оспаривает справедливость этого размежевания. В ходе маневров использовалась реактивная артиллерия, были произведены множественные залпы из реактивных установок залпового огня различных калибров и гаубиц, а также авиация и десант. Десант был сброшен на цели противника, а также направлен к островам на резиновых лодках и под водой.
В результате массированной атаки были «взяты» «штаб-квартира марионеточной шестой бригады морской пехоты (на острове Пэннёндо) и штаб военной части (на острове Ёнпхёндо)».