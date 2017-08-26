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11:35 (мск), источник: Publika.md

Посла Молдовы в России вызвали в МИД

Посла Молдовы в России Андрея Негуцу вызвали в МИД для разъяснений. Поводом стало обращение Кишинева в ООН с просьбой включить в повестку сессии Генассамблеи вопрос о выводе российских войск с территории нашей страны.

Источник: Publika.md

В официальном комментарии российский МИД назвал инициативу Кишинева провокационной и не отвечающей чаяниям значительной части молдавских граждан. Ее рассматривают как еще одно звено в череде недружественных акций в адрес России.

Как отмечается в комментарии, подобные действия негативно повлияют как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования.

Напомним, что обращение направил в ООН постоянный представитель нашей страны в этой организации Виктор Морару. В письме подчеркивается, что пребывание оперативной группы российских войск на территории Молдовы представляет угрозу безопасности и миру в регионе.

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