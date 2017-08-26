Посла Молдовы в России вызвали в МИД

Источник: Publika.md

В официальном комментарии российский МИД назвал инициативу Кишинева провокационной и не отвечающей чаяниям значительной части молдавских граждан. Ее рассматривают как еще одно звено в череде недружественных акций в адрес России.

Как отмечается в комментарии, подобные действия негативно повлияют как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования.