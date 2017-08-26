Посла Молдовы в России вызвали в МИД

В официальном комментарии российский МИД назвал инициативу Кишинева провокационной и не отвечающей чаяниям значительной части молдавских граждан. Ее рассматривают как еще одно звено в череде недружественных акций в адрес России.
Как отмечается в комментарии, подобные действия негативно повлияют как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования.
Напомним, что обращение направил в ООН постоянный представитель нашей страны в этой организации Виктор Морару. В письме подчеркивается, что пребывание оперативной группы российских войск на территории Молдовы представляет угрозу безопасности и миру в регионе.