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12:09 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев выразил соболезнования Путину после аварии с автобусом на Кубани

Глава государства выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом, произошедшего в Краснодарском крае 25 августа текущего года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», — говорится в телеграмме.

Отметим, сегодня на Кубани объявлен День траура по погибшим в аварии с автобусом.

Как сообщал телеканал «Россия-Кубань», в аварии погибли 17 человек. Пострадавшие — 34 человека — спасены и находятся в медицинских учреждениях.

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