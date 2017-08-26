Назарбаев выразил соболезнования Путину после аварии с автобусом на Кубани
Глава государства выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате
Глава государства выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», — говорится в телеграмме.
Отметим, сегодня на Кубани объявлен День траура по погибшим в аварии с автобусом.
Как сообщал телеканал «Россия-Кубань», в аварии погибли 17 человек. Пострадавшие — 34 человека — спасены и находятся в медицинских учреждениях.