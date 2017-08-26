Назарбаев выразил соболезнования Путину после аварии с автобусом на Кубани

Источник: Tengrinews

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», — говорится в телеграмме.

Отметим, сегодня на Кубани объявлен День траура по погибшим в аварии с автобусом.