Рустэм Хамитов посетил фестиваль «Молочная страна»
УФА, 26 авг 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов побывал на VII Всероссийском фестивале «Молочная страна», который проходит на площади имени Салавата Юлаева рядом с
УФА, 26 авг 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов побывал на VII Всероссийском фестивале «Молочная страна», который проходит на площади имени Салавата Юлаева рядом с
Руководитель республики пообщался с жителями города, осмотрел интерактивные развлекательные площадки «Молочная почта», «Флипбук-студия», «Зеленая оранжерея», «Молодильное яблоко», «Молочная медиа-студия», «Молочные мастерские», «Территория инновационных открытий», где организовано
Рустэм Хамитов посетил фермерский рынок и молочную ярмарку, где свою продукцию представили крупнейшие сельскохозяйственные производители республики. Впервые на «Молочной стране организована «Сырная лавка», посетили которой могут продегустировать и приобрести разнообразные сорта сыра, выпускаемого башкирскими сыроварами.
Всероссийский фестиваль «Молочная страна», который проводится в Уфе с 2011 года, — самый большой в России семейный праздник, посвященный молоку и молочной продукции. Его организаторами являются Правительство Республики Башкортостан, Министерство сельского хозяйства РБ, администрация Уфы, Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) и
Фестиваль организуется и проводится в рамках реализации Всероссийской программы стимулирования потребления молока и молочных продуктов. Цель мероприятия — увеличение потребления молока и молочных продуктов производителей Башкортостана, пропаганда правильного питания и здорового образа жизни.
В этом году в фестивале принимают участие 25 крупных организаций, занимающихся переработкой молока, и 14 фермерских хозяйств.
За семь месяцев 2017 года в Башкортостане произведено 1,044 млн тонн молока, 180 тысяч тонн мяса. Республика занимает второе место в России по объёму валового производства молока.