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15:47 (мск), источник: Sputnik.md

Молдову попросили отказаться от обсуждения в ООН темы иностранных военных

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Россия попросила руководство Молдовы отказаться от намерения поднять на генеральной ассамблее ООН тему вывода иностранных военных со своей территории, заявил посол Республики Молдова в РФ Андрей Негуца. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Sputnik.md

По словам Негуцы, накануне он передал правительству один из тезисов замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который заключался в том, что «есть просьба от России, чтобы Молдова не настаивала на включении».

«Меня поблагодарили за то, что я передал весь этот разговор. И, конечно, в эти дни необходимо принять решение», — отметил Негуца.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя охарактеризовал планы молдавского руководства, как недружественный шаг, который не поспособствует мирному процессу.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

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