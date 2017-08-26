Молдову попросили отказаться от обсуждения в ООН темы иностранных военных

Источник: Sputnik.md

По словам Негуцы, накануне он передал правительству один из тезисов замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который заключался в том, что «есть просьба от России, чтобы Молдова не настаивала на включении».

«Меня поблагодарили за то, что я передал весь этот разговор. И, конечно, в эти дни необходимо принять решение», — отметил Негуца.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя охарактеризовал планы молдавского руководства, как недружественный шаг, который не поспособствует мирному процессу.