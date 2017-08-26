В МИД рассказали о судьбе россиян, уволенных из диппредставительства США

Источник: РИА Новости

Ранее СМИ сообщали, что специализированное госпредприятие «Инпредкадры», оказывающее кадровые услуги иностранным представительствам и компаниям в России, может помочь в трудоустройстве российским сотрудникам посольства США, которые могут подпасть под сокращение из-за ограничения числа работников американской дипмиссии в РФ.

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«Если такие специалисты будут высвобождаться в американском посольстве или каком-то другом, конечно же, к ним будет особое внимание проявлено и особый интерес, если это специалисты с опытом работы в иностранных представительствах, со знанием языка, со знанием специфики и так далее», — сказал Изотов на пресс-конференции.

«Что касается данного конкретного случая, какой-то специальной программы у нас не существует. То, что обращения такие были, мы их приняли в резерв», — добавил он.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работников дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.