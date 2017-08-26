Байбек призвал алматинцев отказаться от базаров в пользу торговых центров

Перейти от торговли на базарах к торговым центрам аким Алматы считает правильным. Об этом он заявил на открытии торгово-фермерского центра «Mart Village» в Турксибском районе Алматы площадью более 40 тысяч кв м. Его открытие позволило создать две тысячи рабочих мест.

«Алматы — город торговли, в этой сфере задействовано 30% всех предприятий, торговля составляет 32% в ВРП мегаполиса, поэтому для нас важно создавать условия для предпринимателей и с другой стороны стимулировать покупательский спрос. Необходимо переходить от незаконной, стихийной торговли, от базаров, где не соблюдаются правила пожарной безопасности, санитарные нормы, где неизвестно происхождение товаров, к современным, комфортабельным торговым центрам, где каждый предприниматель оплачивает налоги», — сказал аким.

Глава мегаполиса подчеркнул, что налоги позволяют государству выполнять социальные обязательства.

«В стране внедряется система обязательного социального медицинского страхования, и те, кто получает зарплату в конверте, соответственно не защищены. Завтра их в больнице не обслужат, потому что они нигде не зарегистрированы», — отметил он.

С 2015 года в городе модернизировано 13 рынков, до конца этого года завершится модернизация шести. На территории «Mart Village» наряду с фермерским рынком разместятся 450 магазинов одежды, обуви, товаров для дома, сада, гипермаркеты строительных материалов, электроники и бытовой техники. На прилегающей территории предусмотрен наземный паркинг на 900 машино-мест.

«Мы готовы предоставить арендное место даже бесплатно, если товар будет редким или уникальным, а также предоставить на льготных условиях площади для владельцев нестационарных объектов торговли», — добавил директор ТФЦ Руслан Ерекешов.

О своей идее необычного торгового центра акционеры заявили в октябре 2016 года, когда здание ещё строилось.

По прогнозам учредителей, ожидаемое количество посетителей торгово-фермерского центра превысит 20 000 человек в день. За месяц работы зафиксировано около 8000 посетителей в день. Соседний ТРЦ «Март» посещают 15 000 человек в день.

О внедрении принципа «город для людей» аким мегаполиса рассказал алматинцам на праздновании 80-летия зоологического парка. Баурыжан Байбек отметил, что это старейший зоопарк нашей страны, который принял первых посетителей в далеком 1937 году. Его первоначальная экспозиция размещалась на площади семи гектаров, постепенно территория была увеличена до 22 гектар, если впервые годы коллекция насчитывала лишь несколько десятков видов, то сегодня — свыше четырёх тысяч особей.

«Сейчас ведется масштабное благоустройство мегаполиса, охвачена почти треть исторического центра города с модернизацией улиц “от фасада до фасада”, по принципу “город для людей”. Не остался в стороне и зоопарк. Для его модернизации разработан мастер-план известного немецкого архитектора Питера Разбаха, на счету которого проекты зоопарков в Дюссельдорфе, Берлине, Тегеране, Дубае и Турине», — сказал аким Алматы.