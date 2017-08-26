Президент Молдовы заблокировал инициативу о праздновании 9 мая Дня Европы

Источник: Sputnik.md

В конце апреля этого года парламент республики внес поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в статью «Официальные праздники» добавлен еще один пункт «9 мая — День Европы». Он последует сразу за пунктом «9 мая — День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины».

Данная инициатива вызвала споры среди депутатов. Несогласные с проектом документа оппозиционные силы — социалисты и коммунисты — в знак протеста покинули зал заседаний. Однако парламенту хватило голосов для утверждения поправок сразу в двух чтениях. Додон после этого сообщил, что не намерен утверждать этот проект, подчеркнув, что «в Молдове 9 Мая праздновали и будут праздновать День Победы».

Как заявил Додон на международной конференции «Героизм советских воинов, проявленный при освобождении Молдавии от фашисткой оккупации, глазами потомков», которая проходит в субботу в Кишиневе, «в Молдове большинство граждан считает себя победителями в Великой Отечественной войне».

«Каждый год 9 мая на улицы Кишинева выходят десятки тысяч человек. Каждый год в Молдове делают все возможное, чтобы памятники ВОВ были в хорошем состоянии. У нас не уничтожают памятники, а ремонтируют и воздвигают новые. К сожалению, мы видим, что происходит в некоторых странах, когда уничтожают памятники, когда пытаются стереть великий подвиг советского солдата. У таких стран и у таких народов нет будущего», — сказал Додон.

По его словам, в Молдове были попытки «поменять 9 Мая на День Европы».

«Хочу сказать, что соответствующий законопроект, который принял парламент, я заблокировал, он не прошел. Считаю, что 9 мая было, есть и будет Днем Победы, по-другому не может быть», — сказал Додон.

Он отметил важность Ясско-Кишиневской операции, благодаря которой Молдова была освобождена от фашисткой оккупации и подчеркнул, что большинство граждан республики 24 августа праздновали День Освобождения.

«В Молдове несмотря ни на что, несмотря на провокации правительства и парламентского большинства, народ верит и будет делать все возможное, чтобы чтили память героев. По-другому в Молдове не может быть. Обещаю делать все возможное, чтобы в стране жила память о ВОВ. В республике всегда помнят, что это общая победа советского народа», — отметил президент.