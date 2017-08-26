Жена Николая Статкевича сообщила о его задержании

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Политик Николай Статкевич задержан сегодня в полдень в Минске и доставлен в центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома на улице Окрестина, сообщила в Facebook его супруга Марина Адамович.

Наказание в 15 суток ареста Статкевичу назначил суд Ленинского района Минска, рассмотрев административное дело по факту участия политика в акции протеста 3 июля. В этот день оппозиция провела на Октябрьской площади в Минске несанкционированный митинг, где призвала к отмене военных учений «Запад-2017».

По данным правозащитников, на рассмотрении дела 9 августа Статкевич отсутствовал, постановление суда он получил по почте. Также сообщалось, срок 15 суток будет отсчитывается с момента задержания оппозиционного политика.