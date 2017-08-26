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16:40 (мск), источник: Sputnik.by

Жена Николая Статкевича сообщила о его задержании

По словам Марины Адамович, политика задержали возле дома и увезли в центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Политик Николай Статкевич задержан сегодня в полдень в Минске и доставлен в центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома на улице Окрестина, сообщила в Facebook его супруга Марина Адамович.

Наказание в 15 суток ареста Статкевичу назначил суд Ленинского района Минска, рассмотрев административное дело по факту участия политика в акции протеста 3 июля. В этот день оппозиция провела на Октябрьской площади в Минске несанкционированный митинг, где призвала к отмене военных учений «Запад-2017».

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По данным правозащитников, на рассмотрении дела 9 августа Статкевич отсутствовал, постановление суда он получил по почте. Также сообщалось, срок 15 суток будет отсчитывается с момента задержания оппозиционного политика.

Учения «Запад-2017» пройдут на белорусских военных полигонах в сентябре 2017 года.

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