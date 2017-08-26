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16:48 (мск), источник: Tengrinews

Женис Касымбек и Асет Исекешев провели совещание в аэропорту «Нурсултан Назарбаев»

Женис Касымбек и Асет Исекешев провели совещание в аэропорту «Нурсултан Назарбаев», передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИР РК.

Источник: Tengrinews

«Сегодня министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, аким Астаны Асет Исекешев, президент АО “КТЖ” Канат Алпысбаев провели выездное совещание в международном аэропорту “Нурсултан Назарбаев” по вопросам текущей деятельности и дальнейшего развития воздушной гавани столицы», — говорится в информации Комитета, опубликованной в Facebook.

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Отметим, в последнее время нарекания жителей и гостей столицы касаются стоимости парковки в аэропорту Астаны. Не раз жители, а также известные личности публиковали фото и видео счетов за временную парковку в аэропорту «Нурсултан Назарбаев». В акимате столицы, а также в компании «Астана LRT» объясняли причину повышения стоимости оплаты за пребывание на парковке в аэропорту.

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