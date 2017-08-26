Донецк и Симферополь стали городами-побратимами

ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Главы Донецка и Симферополя в субботу на заседании интеграционного комитета «Россия — Донбасс» в Донецке подписали соглашение об установлении побратимских связей между городами. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

«То, что мы сделали сегодня — это новый уровень. Подписание — знаковый факт», — прокомментировал это событие мэр Симферополя Геннадий Бахарев. Он добавил, что городам предстоит еще сильнее укрепить отношения. «Мы с вами делаем правое дело, поздравляю с праздником и успехов в развитии», — сказал он на церемонии подписания.

В свою очередь исполняющий обязанности главы администрации Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что соглашение станет новым шагом в развитии Донецка. «Я убежден, что мы наполним соглашение поставками нашей продукции благодаря вашей помощи и поддержке. Уверен в успехе, наше сотрудничество будет и далее развиваться», — отметил он.

Дальнейшее сотрудничество предполагает развитие связей в области культуры, торговли, науки и других сферах. Выполнение соглашения предполагает обмен информацией между предприятиями городов, налаживание экономических отношений, проведение совместных выставок, конференций, культурных, спортивных и других мероприятий.

Ранее договоры о сотрудничестве в различных сферах власти провозглашенной Донецкой народной республики подписывали с представителями Абхазии, Южной Осетии, населенных пунктов Крыма и других регионов России. Соглашения предполагают разработку и внедрение совместных проектов в области образования, профсоюзной деятельности, воспитания молодежи, связи и других. Первый межгосударственный договор о дружбе и сотрудничестве был подписан с Южной Осетией в мае этого года.