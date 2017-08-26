Глава МИД Германии предупредил об угрозе «холодной войны 2.0»

Министр иностранных дел ФРГ ​Зигмар Габриэль заявил, что Германия находится на линии фронта в новой холодной войне, а канцлер Ангела Меркель совершила серьезную ошибку, последовав призыву президента США Дональда Трампа и встав на путь перевооружения. Такое мнение глава МИД ФРГ высказал в интервью Bild, сообщает Reuters.

По словам министра, имея дело с Трампом и президентом России Владимиром Путиным, Германия получила соседей с Востока и Запада, которые верят «не в силу права, а право сильного». «Мы находимся в состоянии холодной войны 2.0. Прямо в центре. Мы оказались перед новой фазой ядерного вооружения на Востоке и Западе», — сказал министр.