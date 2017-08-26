Глава МИД Германии предупредил об угрозе «холодной войны 2.0»

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия находится на линии фронта в новой холодной войне, а канцлер Ангела Меркель совершила серьезную ошибку, последовав призыву президента США Дональда Трампа и встав на путь перевооружения. Такое мнение глава МИД ФРГ высказал в интервью Bild, сообщает Reuters.
По словам министра, имея дело с Трампом и президентом России Владимиром Путиным, Германия получила соседей с Востока и Запада, которые верят «не в силу права, а право сильного».
«Мы находимся в состоянии холодной войны 2.0. Прямо в центре. Мы оказались перед новой фазой ядерного вооружения на Востоке и Западе», — сказал министр.
Он также раскритиковал решение Меркель увеличить военные расходы до $70 млрд. «Я считаю, что это серьезная ошибка», — заявил Габриель.
Германия и другие члены НАТО еще до избрания Трампа пообещали увеличить свои расходы на оборону до 2% ВВП. Несмотря на то, что большинство из стран-участниц альянса уже увеличили свои военные расходы, лишь немногие достигли цели в 2%. И Германия пока не вошла в их число, добавляет агентство.