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18:25 (мск), источник: РБК

Глава МИД Германии предупредил об угрозе «холодной войны 2.0»

Зигмар Габриэль считает, что миру грозит «холодная война 2.0», а ФРГ находится на линии фронта в этой новой войне. С Трампом и Путиным Германия получила соседей, которые верят «не в силу права, а право сильного», считает министр.

Источник: AP 2017

Министр иностранных дел ФРГ ​Зигмар Габриэль заявил, что Германия находится на линии фронта в новой холодной войне, а канцлер Ангела Меркель совершила серьезную ошибку, последовав призыву президента США Дональда Трампа и встав на путь перевооружения. Такое мнение глава МИД ФРГ высказал в интервью Bild, сообщает Reuters.

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По словам министра, имея дело с Трампом и президентом России Владимиром Путиным, Германия получила соседей с Востока и Запада, которые верят «не в силу права, а право сильного».

«Мы находимся в состоянии холодной войны 2.0. Прямо в центре. Мы оказались перед новой фазой ядерного вооружения на Востоке и Западе», — сказал министр.

Он также раскритиковал решение Меркель увеличить военные расходы до $70 млрд. «Я считаю, что это серьезная ошибка», — заявил Габриель.

Германия и другие члены НАТО еще до избрания Трампа пообещали увеличить свои расходы на оборону до 2% ВВП. Несмотря на то, что большинство из стран-участниц альянса уже увеличили свои военные расходы, лишь немногие достигли цели в 2%. И Германия пока не вошла в их число, добавляет агентство.

6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Anar XXX
Эрдоган же в прямом слове указал место Зигмана у параши... Пусть сидит там и чистит отходы США. У него нету право сомостоятельно размышлять!
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