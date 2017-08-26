Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзон уличил Пугачеву во лжи
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Глава Крыма: покоя коллегам теперь не дам, вот вчера всех поймал
Над российской банковской системой нависла угроза кризиса
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ поведали, почему украинцы возмущены парадом в Киеве
РФ уводит "республику нефти" из-под носа США – СМИ
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
13Умерла Вера Глаголева
17:35 (мск), источник: Publika.md

Бывший мэр Резины и трое его сообщников помещены под арест

Бывший мэр города Резина Михаил Куц и трое его сообщников помещены под арест на 30 суток.

Источник: Publika.md

Как сообщает местный телеканал Elita TV, их обвиняют в незаконном использовании общественного участка земли.

Уголовное дело по этому факту возбудили в начале августа, хотя нарушение было совершено в период с 2004-го по 2016-ый. Суд выдал постановление об аресте имущества обвиняемых. Следствие выясняет личности всех участников незаконной схемы. Помимо экс-мэра Резины по делу проходят бывший секретарь районного совета, бизнесмен и сотрудник Кадастра. Если вина подследственных будет доказана, им грозит до шести лет тюрьмы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
МИД сообщил о судьбе уволенных из представительств США россиян
Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» прекращена
Трамп пояснил, почему запретил трансгендерам служить в армии
В США спрогнозировали катастрофическое наводнение из-за урагана
Бастрыкин взял под контроль дело об убийстве депутата в Чечне
Названа сумма гонорара Мэйуэзера за бой с Макгрегором
Олимпийская чемпионка Слепцова завершает карьеру
Спорт
Афера века. Флойд не был в нокауте, Конор никого не побил Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор на двоих за последний год провели лишь один бой
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
За и против: вагонка в интерьере
Петербург вырвался в лидеры по строительству жилья
Не всех дольщиков признают обманутыми
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь