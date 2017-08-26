Бывший мэр Резины и трое его сообщников помещены под арест

Уголовное дело по этому факту возбудили в начале августа, хотя нарушение было совершено в период с 2004-го по 2016-ый. Суд выдал постановление об аресте имущества обвиняемых. Следствие выясняет личности всех участников незаконной схемы. Помимо экс-мэра Резины по делу проходят бывший секретарь районного совета, бизнесмен и сотрудник Кадастра. Если вина подследственных будет доказана, им грозит до шести лет тюрьмы.