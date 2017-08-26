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18:40 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко в субботу занимался уборкой картофеля на своем участке

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 26 августа, занимался уборкой картофеля на своем участке, рассказали БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

«Сегодня в насыщенном графике Президента выдался относительно свободный день, и он работал на своем участке. Собирал урожай», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что глава государства трудился на уборке картофеля. Работа продолжалась весь день. Всего убрано 3 га, с которых собрано 105 т картофеля. Урожайность, таким образом, составила 350 ц/га.

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