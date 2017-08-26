Глава региона Антон Алиханов посетил строящийся университетский бассейн

Гости университета осмотрели объект и оценили степень его готовности. Строительство бассейна было начато в 2016 году после отбора заявки БФУ им. И. Канта на участие в проекте партии «Единая Россия» — «500 бассейнов».

Сметная стоимость работ по строительству и вводу бассейна в эксплуатацию составляет 192 млн. рублей, а финансирование предусмотрено из трёх источников: средства федерального бюджета, средства от приносящей доход деятельности университета, а также софинансирование из средств регионального бюджета.