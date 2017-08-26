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22:00 (мск), источник: Вести - Калининград

Глава региона Антон Алиханов посетил строящийся университетский бассейн

25 августа строящейся бассейн университета посетили врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, а также глава городского округа «Город Калининград» Александр Ярошук, председатель Калининградской областной думы Марина Оргеева.

Гости университета осмотрели объект и оценили степень его готовности. Строительство бассейна было начато в 2016 году после отбора заявки БФУ им. И. Канта на участие в проекте партии «Единая Россия» — «500 бассейнов».

Сметная стоимость работ по строительству и вводу бассейна в эксплуатацию составляет 192 млн. рублей, а финансирование предусмотрено из трёх источников: средства федерального бюджета, средства от приносящей доход деятельности университета, а также софинансирование из средств регионального бюджета.

Ольга Усманова, проректор по хозяйственной деятельности БФУ им. И. Канта — «При сохранении имеющихся темпов строительства и бесперебойного финансирования завершение строительства будет обеспечено до конца 2017 года, что было бы лучшим подарком университету в юбилейном году».

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