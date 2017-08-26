Путин поручил выяснить причины пожаров в Ростове-на-Дону и под Волгоградом

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил детально выяснить причины недавних пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской области, сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава МЧС Владимир Пучков по телефону доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе ликвидации пожаров и их последствий в Волгоградской области и в Ростове-на-Дону», — сказали в Кремле.

Как отметили в пресс-службе, Пучков в ходе разговора не исключил вероятность поджогов.

Президент поручил правительству продолжить оказывать необходимую помощь пострадавшим при пожарах, а правоохранительным органам — «досконально разобраться в причинах произошедшего», добавили в Кремле.

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Ранее в волгоградском управлении МЧС указывали на то, что в четырех районах области, где сейчас борются со степными пожарами, за последнюю неделю возгорания возникали одновременно в шести и более местах. Губернатор Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба говорил, что ландшафтные пожары в Городищенском и Среднеактубинском районах, предположительно, начались из-за поджогов. На всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.