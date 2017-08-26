Путин поручил выяснить причины пожаров на юге страны

Источник: РИА "Новости"

«Глава МЧС Владимир Пучков по телефону доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе ликвидации пожаров и их последствий в Волгоградской области и в Ростове-на-Дону», — сообщили в пресс-службе Кремля. «При этом министр не исключил вероятности поджогов», — уточнили в Кремле.

Глава государства поручил правительству продолжать оказание помощи пострадавшим, а правоохранительным органам — досконально разобраться в причинах произошедшего.

Пожар в частном секторе в Ростове-на-Дону уничтожил свыше 100 домов. За медицинской помощью обратились 58 человек, из них девять госпитализированы. Один найден мертвым. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», Следственный комитет — по статье «Халатность».