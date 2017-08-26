Путин поручил выяснить причины пожаров на юге страны
Президент поручил досконально разобраться в причинах пожаров в
Президент поручил досконально разобраться в причинах пожаров в
«Глава МЧС Владимир Пучков по телефону доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе ликвидации пожаров и их последствий в Волгоградской области и в Ростове-на-Дону», — сообщили в
Глава государства поручил правительству продолжать оказание помощи пострадавшим, а правоохранительным органам — досконально разобраться в причинах произошедшего.
Пожар в частном секторе в
В Волгоградской области в борьбе с огнем в нескольких районах были задействованы 2,5 тысячи человек и 350 единиц техники, привлечена авиация МЧС. Действует режим чрезвычайной ситуации.