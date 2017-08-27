Волкер заявил о неготовности Украины к вступлению в НАТО

Я очень уважаю Украину, но я пока не вижу возможности того, что Украина готова к вступлению в НАТО, а НАТО готово принять Украину в той ситуации, в которой она есть.
Курт ВолкерСпецпредставитель США по Украине
Он отметил, что перед тем, как вступить в НАТО, Украина должна «провести реформы, касающиеся обороны и безопасности и подтянуть свою экономику, а также преодолеть коррупцию и наладить отношения с соседями». Он добавил, что «очень бы хотел» восстановления хорошего бизнес-климата на Украине, который является основным критерием для инвестирования.
По его словам, процесс вступления в североатлантический альянс занимает много времени.
«США, ЕС, Россия — все должны понимать, что Украина — независимое государство. Никто не может говорить, когда ей вступить в НАТО. Но это не значит, что Украина близка к тому, чтобы получить приглашение для вступления в НАТО» — подчеркнул Волкер.
Также он заявил о том, что страны Запада должны быть готовы к «агрессии» со стороны России в связи с российскими военными учениями «Запад-2017». По его словам, западное сообщество должно развивать собственную систему безопасности и сообща работать над этим.
Министерство иностранных дел России 25 августа обвинило западные страны в информационной кампании, развернутой вокруг «Запада-2017». Во внешнеполитическом ведомстве считают, что «шумиха» относительно учений делается для «обоснованности» затрат по развертыванию в Польше и прибалтийских странах усиленного передового присутствия и наращивания военной активности НАТО.