Венесуэла провела военные учения после угроз со стороны США

Источник: Reuters

«Все венесуэльцы в возрасте от 18 до 60 лет должны внести свой вклад в защиту нации от воинственных угроз Соединенных Штатов» — приводит агентство заявление властей Венесуэлы.

В учениях под названием «Боливарианский суверенитет — 2017» приняли участие 700 тыс. полицейских и 200 тыс. военнослужащих.

Также в мероприятиях приняли участие гражданские лица.

Читайте также Мадуро прокомментировал новые санкции США против Венесуэлы

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает несколько вариантов решения венесуэльской проблемы, в том числе и военное вмешательство.

Власти Венесуэлы назвали слова Трампа «актом безумия» и подчеркнули, что Каракас не боится угроз.

Позже США ввели новые санкции против республики, запретив американским компаниям заключать сделки с правительством страны.