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01:55 (мск), источник: Известия

Венесуэла провела военные учения после угроз со стороны США

Общенациональные военные учения прошли в Венесуэле после заявлений президента США Дональда Трампа о возможности военного вмешательства в политический кризис в республике. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник: Reuters

«Все венесуэльцы в возрасте от 18 до 60 лет должны внести свой вклад в защиту нации от воинственных угроз Соединенных Штатов» — приводит агентство заявление властей Венесуэлы.

В учениях под названием «Боливарианский суверенитет — 2017» приняли участие 700 тыс. полицейских и 200 тыс. военнослужащих.

Также в мероприятиях приняли участие гражданские лица.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает несколько вариантов решения венесуэльской проблемы, в том числе и военное вмешательство.

Власти Венесуэлы назвали слова Трампа «актом безумия» и подчеркнули, что Каракас не боится угроз.

Позже США ввели новые санкции против республики, запретив американским компаниям заключать сделки с правительством страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после этого заявил, что республика ответит «твердо и достойно» на действия США, даже если придется идти на жертвы.

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