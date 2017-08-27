Шпорт поздравил жителей Хабаровского края с Днем шахтера

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 августа, AmurMedia.

С Днем шахтера поздравил земляков губернатор Хабаровского края. По словам Вячеслава Шпорта, благодаря их самоотверженному труду углем обеспечен не только Хабаровский край, но и страны АТР, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Сегодня в Российской Федерации отмечается День шахтера. В целом история угледобычи в России насчитывает 295 лет. Праздник был учрежден 70 лет назад в память о трудовом подвиге Алексея Стаханова.

С этой датой шахтеров края поздравил Губернатор Вячеслав Шпорт. Глава региона отметил заслуги отрасли, поблагодарил ее работников за высокий профессионализм и самоотверженность.

«Угольная промышленность нашего края вносит достойный вклад в развитие региона, — сказал Вячеслав Шпорт. — Она объединяет около 2,5 тысяч человек. Это высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает надежную работу предприятий энергетики края и коммунальных объектов. К профессиональному празднику шахтеры подошли с рекордными показателями — с начала года добыто более 4 млн тонн угля. Это хороший задел, который обеспечит дальнейший рост объемов».

Центр угольной промышленности региона — Верхнебуреинский район. Здесь предприятие «Ургалуголь» успешно реализует программу развития производственных мощностей. В 2016 году началось строительство нового разреза «Правобережный» с годовым объемом добычи угля 3,0 млн тонн. Его промышленное освоение намечено на четвертый квартал 2017 года. Также предприятие ведет добычу угля на разрезе «Мареканский», обеспечивая твердым топливом котельные Охотского района.