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10:00 (мск), источник: AmurMedia.ru

Шпорт поздравил жителей Хабаровского края с Днем шахтера

Сегодня угольная добыча в крае объединяет 2,5 тысячи человек.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 августа, AmurMedia.

С Днем шахтера поздравил земляков губернатор Хабаровского края. По словам Вячеслава Шпорта, благодаря их самоотверженному труду углем обеспечен не только Хабаровский край, но и страны АТР, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Сегодня в Российской Федерации отмечается День шахтера. В целом история угледобычи в России насчитывает 295 лет. Праздник был учрежден 70 лет назад в память о трудовом подвиге Алексея Стаханова.

С этой датой шахтеров края поздравил Губернатор Вячеслав Шпорт. Глава региона отметил заслуги отрасли, поблагодарил ее работников за высокий профессионализм и самоотверженность.

«Угольная промышленность нашего края вносит достойный вклад в развитие региона, — сказал Вячеслав Шпорт. — Она объединяет около 2,5 тысяч человек. Это высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает надежную работу предприятий энергетики края и коммунальных объектов. К профессиональному празднику шахтеры подошли с рекордными показателями — с начала года добыто более 4 млн тонн угля. Это хороший задел, который обеспечит дальнейший рост объемов».

Центр угольной промышленности региона — Верхнебуреинский район. Здесь предприятие «Ургалуголь» успешно реализует программу развития производственных мощностей. В 2016 году началось строительство нового разреза «Правобережный» с годовым объемом добычи угля 3,0 млн тонн. Его промышленное освоение намечено на четвертый квартал 2017 года. Также предприятие ведет добычу угля на разрезе «Мареканский», обеспечивая твердым топливом котельные Охотского района.

«Дорогие земляки! Благодаря вашей работе в Хабаровском крае создан крупнейший на Дальнем Востоке комплекс по добыче, переработке и транспортировке угля. Твердым топливом мы обеспечиваем не только наш регион, но и страны АТР. Примите слова благодарности за труд, высокий профессионализм в нелегком, но очень нужном деле! Желаю всем, кто имеет отношение к угольной отрасли края крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов во всех начинаниях!», — отметил Вячеслав Шпорт.

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