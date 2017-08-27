Московский политик снова призывает перенести столицу в Омск
Автор доктрины «размосквичивания» рассматривает Омск в качестве одного из главных вариантов.
Автор доктрины «размосквичивания» рассматривает Омск в качестве одного из главных вариантов.
Неделю назад директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, выступающий от «Партии дела», представил президенту Владимиру Путину доктрину «размосквичивания», в которой демографически обосновывал необходимость переноса столицы за Урал.
— Неостановимый и неконтролируемый рост Москвы на фоне опустынивания, обезлюдения и скукоживания остальной территории России превратился за последние полвека в главную опасность и проблему страны, — говорится в документе.
Позже, комментируя свою идею в СМИ, Крупнов в числе первых вариантов назвал Омск.
— Давайте рассмотрим Омск, Новосибирск, — заявил он РБК.
Демограф также рассматривает Томск, Кемерово, самый удаленный вариант — Амурская область.
— Да, пошла масса
Отметим, идеи переноса столицы периодически звучат в политическом поле. Одно из предложений сделать Омск столицей некогда высказывал писатель и бывший лидер