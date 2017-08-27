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08:51 (мск), источник: Om1.ru

Московский политик снова призывает перенести столицу в Омск

Автор доктрины «размосквичивания» рассматривает Омск в качестве одного из главных вариантов.

Источник: Om1.ru

Неделю назад директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, выступающий от «Партии дела», представил президенту Владимиру Путину доктрину «размосквичивания», в которой демографически обосновывал необходимость переноса столицы за Урал.

— Неостановимый и неконтролируемый рост Москвы на фоне опустынивания, обезлюдения и скукоживания остальной территории России превратился за последние полвека в главную опасность и проблему страны, — говорится в документе.

Позже, комментируя свою идею в СМИ, Крупнов в числе первых вариантов назвал Омск.

— Давайте рассмотрим Омск, Новосибирск, — заявил он РБК.

Демограф также рассматривает Томск, Кемерово, самый удаленный вариант — Амурская область.

— Да, пошла масса каких-то интересных предложений — тут и Новгород, и Клин в Московской области, и Казань, и другие города. Но нужно осваивать земли за Уралом, поскольку там очень мало населения, именно в Тихоокеанском регионе — центре мировой экономики будущего. Моя версия — это Амурская область, в районе космического наукограда Циолковский. Я эту идею пробиваю фактически 15 лет. В ином случае это хотя бы Омск, Новосибирск, Томск, Кемеровская область — вот оптимальное, пусть не такое далекое, как Амурская область, место, но все-таки двигаться надо за Урал, на восток, — комментирует Крупнов «Накануне.RU».

Отметим, идеи переноса столицы периодически звучат в политическом поле. Одно из предложений сделать Омск столицей некогда высказывал писатель и бывший лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов. Впрочем, как следует из соцопросов, россияне не слишком активно поддерживают такие призывы.

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