Московский политик снова призывает перенести столицу в Омск

— Да, пошла масса каких-то интересных предложений — тут и Новгород, и Клин в Московской области, и Казань, и другие города. Но нужно осваивать земли за Уралом, поскольку там очень мало населения, именно в Тихоокеанском регионе — центре мировой экономики будущего. Моя версия — это Амурская область, в районе космического наукограда Циолковский. Я эту идею пробиваю фактически 15 лет. В ином случае это хотя бы Омск, Новосибирск, Томск, Кемеровская область — вот оптимальное, пусть не такое далекое, как Амурская область, место, но все-таки двигаться надо за Урал, на восток, — комментирует Крупнов «Накануне.RU».