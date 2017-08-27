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10:11 (мск), источник: РБК

Нетаньяху рассказал о причинах «срочной» встречи с Путиным

Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина была организована в «срочном порядке» в связи с изменением «в последние недели» ситуации на израильско-сирийской границе, объяснил Нетаньяху.

Источник: Пресс-служба Президента России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал причиной «срочной» встречи с главой России Владимиром Путиным изменившуюся «в последние недели» ситуацию в регионе и, в частности, на израильско-сирийской границе. Об этом глава израильского правительства рассказал в интервью телеканалу Channel 20 Israel.

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Ситуация в Сирии, как заметил Нетаньяху, «была стабильной до последних недель». «За последние несколько недель произошли огромные изменения», — добавил он, напомнив о том, что на «северной границе Израиля», в Сирии, с 2011 года идет вооруженный конфликт, участие в котором на стороне правительственных войск с 2015 года принимает в том числе Россия.

«Чтобы обеспечить отсутствие столкновений между армией Израиля и российскими войсками, время от времени мы обсуждаем, что мы делаем в свете [этой] ситуации», — пояснил премьер-министр, подчеркнув в очередной раз, что «в последние недели» эта ситуация «изменилась».

«Все разговоры, которые мы проводили с Путиным, однозначно служили укреплению доверия между нашими странами, и я думаю, это было не только в интересах России, но и в наших интересах», — отметил Нетаньяху.

Переговоры в ходе его последней встречи с российским лидером, «почти полностью» были посвящены попытке усиления Ирана в Сирии.

Они состоялись 23 августа в Сочи. В ходе них израильский премьер-министр также назвал Иран угрозой не только для Израиля, но и для всего мира, отметив, что Тегеран «инициирует террор». «Иран прикладывает огромные усилия для того, чтобы упрочить свое присутствие в Сирии», — пояснял Нетаньяху. В ходе встречи с Путиным, помимо этого, он также говорил о ситуации на Ближнем Востоке и борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
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Михаил С
Не сладко нашему президенту лаврировать между враждующими, но нашими союзниками. За то это их удерживает от агрессивных в отношении друг друга поступков.
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