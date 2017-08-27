В Великобритании выяснили, что террористы смогут проникнуть в парламент за пять минут

Источник: Reuters

В Великобритании во время полицейского эксперимента выяснилось, что могут попасть в здание парламента менее, чем за пять минут.

Фоторепортаж Теракт в центре Лондона

Как сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники, проверка системы безопасности здания была проведена летом, чтобы о ее ходе знали как можно меньше людей. Полицейские, игравшие роль «боевиков» сумели без особых препятствий проникнуть в парламент со стороны реки и даже попасть в зал Палаты общин, где проводятся основные заседания.

По данным источников, на то, чтобы проникнуть в Палату общин, у «боевиков» ушло меньше пяти минут. «Эксперимент показал, что более 100 членов парламента могли быть убиты», — резюмирует издание.