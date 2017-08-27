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12:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Великобритании выяснили, что террористы смогут проникнуть в парламент за пять минут

Полиция провела практический эксперимент, в ходе которого «боевики» смогли легко и быстро попасть в здание.

Источник: Reuters

В Великобритании во время полицейского эксперимента выяснилось, что могут попасть в здание парламента менее, чем за пять минут.

Фоторепортаж
Теракт в центре Лондона

Как сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники, проверка системы безопасности здания была проведена летом, чтобы о ее ходе знали как можно меньше людей. Полицейские, игравшие роль «боевиков» сумели без особых препятствий проникнуть в парламент со стороны реки и даже попасть в зал Палаты общин, где проводятся основные заседания.

По данным источников, на то, чтобы проникнуть в Палату общин, у «боевиков» ушло меньше пяти минут. «Эксперимент показал, что более 100 членов парламента могли быть убиты», — резюмирует издание.

Отмечается, что по итогам проверки было решено установить защитных барьеры на реке, для предотвращения приближения к зданию неизвестных судов. Прошедшее тестирование входит в расследование нападений на Вестминстерском мосту и у здания парламента, которые произошли 22 марта этого года. Жертвами стали пять человек, десятки пострадали.

Times объяснила, почему террористы могут легко ворваться в британский парламент
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25 марта© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Дмитрий Николаевич Федунов
Сам "парламент" англичанки состоит из боевиков, грабителей и убийц, чьих недалёких предков предводитель восстания индейцев Понтиак верно назвал "псами в...
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