Премьер Израиля срочно встретился с Путиным по сирийскому вопросу
Встреча
Встреча
Ситуация в Сирии, как заметил Нетаньяху, «была стабильной до последних недель». «За последние несколько недель произошли огромные изменения», — добавил он, напомнив о том, что на «северной границе Израиля», в Сирии, с 2011 года идет вооруженный конфликт, участие в котором на стороне правительственных войск с 2015 года принимает в том числе Россия.
«Чтобы обеспечить отсутствие столкновений между армией Израиля и российскими войсками, время от времени мы обсуждаем, что мы делаем в свете [этой] ситуации», — пояснил
«Все разговоры, которые мы проводили с Путиным, однозначно служили укреплению доверия между нашими странами, и я думаю, это было не только в интересах России, но и в наших интересах», — отметил Нетаньяху. Переговоры в ходе его последней встречи с российским лидером, по его словам, «почти полностью» были посвящены попытке усиления Ирана в Сирии.