Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Обнаружена новая опасность антибиотиков
Назван продукт, резко увеличивающий риск сердечного приступа
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Россия уводит «нефтяную республику» из-под носа у США – эксперт
Танцы в бикини: откровенные кадры Собчак - СМИ
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
В России создают космический истребитель-невидимку МиГ-41 – СМИ
В России создается сверхмалая подлодка с Калибрами
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
11Солнечное затмение над США
11:24 (мск), источник: Ежедневник.by

Премьер Израиля срочно встретился с Путиным по сирийскому вопросу

Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина была организована в «срочном порядке» в связи с изменением «в последние недели» ситуации на израильско-сирийской границе, объяснил Нетаньяху.

Источник: Ежедневник.by

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал причиной «срочной» встречи с главой России Владимиром Путиным изменившуюся «в последние недели» ситуацию в регионе и, в частности, на израильско-сирийской границе. Об этом глава израильского правительства рассказал в интервью телеканалу Channel 20 Israel.

Читайте также
Нетаньяху рассказал о причинах «срочной» встречи с Путиным

Ситуация в Сирии, как заметил Нетаньяху, «была стабильной до последних недель». «За последние несколько недель произошли огромные изменения», — добавил он, напомнив о том, что на «северной границе Израиля», в Сирии, с 2011 года идет вооруженный конфликт, участие в котором на стороне правительственных войск с 2015 года принимает в том числе Россия.

«Чтобы обеспечить отсутствие столкновений между армией Израиля и российскими войсками, время от времени мы обсуждаем, что мы делаем в свете [этой] ситуации», — пояснил премьер-министр, подчеркнув в очередной раз, что «в последние недели» эта ситуация «изменилась», пишет РБК.

«Все разговоры, которые мы проводили с Путиным, однозначно служили укреплению доверия между нашими странами, и я думаю, это было не только в интересах России, но и в наших интересах», — отметил Нетаньяху. Переговоры в ходе его последней встречи с российским лидером, по его словам, «почти полностью» были посвящены попытке усиления Ирана в Сирии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Вторичный рынок столичных квартир просел сразу на 15 процентов в июле
Нетаньяху назвал причины «срочной» встречи с Путиным
Мэйуэзер нокаутом победил Макгрегора
Трасса из Баку в РФ перекрыта после взрыва на оружейном складе
Российские туристы стали тратить больше денег в Турции
Началась установка железнодорожной арки Крымского моста
Венесуэла провела военные учения после угроз со стороны США
В Техасе из-за урагана «Харви» погибли три человека
Спорт
Поставил выскочку на место: Мэйуэзер уничтожил Макгрегора Бой века, не имеющий аналогов в истории, прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Как превратить тесную кухню в просторную студию
Только 10% москвичей покупают жилье на собственные деньги
Эксперты рассказали, где в Москве самые дешевые новостройки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь