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12:42 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко поздравил президента Молдовы с Днем Независимости страны

В июле текущего года президент Молдовы находился с трехдневным визитом в Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил лидера Молдовы Игоря Додона с национальным праздником — Днем Независимости, сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства.

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«Белорусско-молдавская дружба является прочным фундаментом развития многогранного сотрудничества наших стран. Убежден, что общими усилиями мы продолжим активный межгосударственный диалог, имеющий всесторонний характер и полностью отвечающий интересам Беларуси и Молдовы», — говорится в поздравлении.

В июле текущего года президент Молдовы находился в Беларуси с трехдневным визитом. В столице республики он посетил предприятия и Музей истории Великой Отечественной войны. Додон встретился с представителями деловых кругов и молдавской диаспоры.

13 июля президент Молдовы отправился в Витебск, где в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске» встретился с белорусским президентом. Тогда Додон отметил, что проведение такого фестиваля стало возможным именно благодаря гостеприимству белорусского народа и выразил благодарность президенту Беларуси Александру Лукашенко и всем белорусам за организацию этого мероприятия.

«Нас с белорусскими друзьями связывает очень многое. У нас общая победа в Великой Отечественной войне. Мы всегда дружили, и я уверен, что у нас и впредь всегда будут дружеские отношения», — сказал Додон.

Лидер Молдовы впервые был в Беларуси с момента своего избрания на пост президента в 2016 году. Возвращался из республики Додон на рейсе, «одолженном Лукашенко». Как выяснил Sputnik, специальный чартер для президента Молдовы выделила авиакомпания «Белавиа».

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