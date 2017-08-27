Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пенсионный фонд ответил Пугачевой
Математический секрет вавилонской глиняной таблички раскрыт
Глава Крыма: покоя коллегам теперь не дам, вот вчера всех поймал
За и против: вагонка в интерьере
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Россия уводит «нефтяную республику» из-под носа у США – эксперт
Танцы в бикини: откровенные кадры Собчак - СМИ
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
В России создают космический истребитель-невидимку МиГ-41 – СМИ
В России создается сверхмалая подлодка с Калибрами
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
13Умерла Вера Глаголева
13:47 (мск), источник: РИА Новости

Британские СМИ сообщили о возможном уходе Мэй с поста премьера

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Тереза Мэй может покинуть пост премьер-министра Великобритании 30 августа 2019 года, пишет издание Mirror со ссылкой на парламентария.

Источник: РИА Новости

«Очевидно, что она не будет лидером нашей партии на следующих выборах и уйдет к сентябрю 2019 года», — заявил неназванный член парламента от консерваторов.

Читайте также
Великобритания отказалась платить 40 млрд евро за выход из Евросоюза
По данным газеты, выборы нового руководителя партии планируется провести летом 2019 года.

Имя преемника назовут 30 августа, а 3 сентября он предстанет перед парламентариями.

Сейчас Мэй проводит неформальные встречи с членами партии в загородной резиденции. Источник издания заявил, что таким образом она пытается заручиться поддержкой депутатов и исключить внутрипартийную борьбу за власть в течение указанного периода.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 На Кубани автобус рухнул в море
Украина достанется не победителю, а проигравшему. Мнение
Нетаньяху назвал причины «срочной» встречи с Путиным
Мэйуэзер нокаутом победил Макгрегора
Трасса из Баку в РФ перекрыта после взрыва на оружейном складе
Началась установка железнодорожной арки Крымского моста
СМИ: боевики могут попасть парламент Британии за пять минут
Российские туристы стали тратить больше денег в Турции
Спорт
Поставил выскочку на место: Мэйуэзер уничтожил Макгрегора Бой века, не имеющий аналогов в истории, прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
За и против: вагонка в интерьере
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
В Москве участились попытки рейдерского захвата паркингов
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь