Британские СМИ сообщили о возможном уходе Мэй с поста премьера

Источник: РИА Новости

«Очевидно, что она не будет лидером нашей партии на следующих выборах и уйдет к сентябрю 2019 года», — заявил неназванный член парламента от консерваторов.

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По данным газеты, выборы нового руководителя партии планируется провести летом 2019 года.

Имя преемника назовут 30 августа, а 3 сентября он предстанет перед парламентариями.