Мэй не намерена подавать в отставку в 2019 году

Источник: AP 2017

ЛОНДОН, 27 августа. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Канцелярия премьер-министра Великобритании опровергла сообщения местной прессы о намерении нынешней главы правительства Терезы Мэй подать в отставку в 2019 году.

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«Это не соответствует действительности, эта публикация не является правдивой», — заявили ТАСС в воскресенье в пресс-службе канцелярии британского премьера.

В субботу газета The Daily Mirror со ссылкой на парламентария от Консервативной партии сообщила, что Мэй пригласила в загородную резиденцию Чекерс группу из 15 политиков-тори, на которой якобы проинформировала их о намерении покинуть посты лидера партии и главы правительства 30 августа 2019 года.

По словам собеседника газеты, это намерение премьера являет собой политическую сделку в рядах тори. Как утверждается, оно призвано гарантировать, что Мэй в ближайшее время не столкнется с внутрипартийной конкуренцией в борьбе за лидерство и в спокойной обстановке доведет страну до намеченного на конец марта 2019 года формального выхода из Евросоюза в обмен на обещание, что она не поведет тори на следующие парламентские выборы, которые должны состояться не позднее 2022 года.

Преследуя цель продлить правление тори, увеличить их представительство в Палате общин и тем самым нарастить собственный политический вес, Мэй стала инициатором проведения досрочных всеобщих выборов в июне нынешнего года. Однако в связи с тем, что премьер неудачно провела избирательную кампанию, из указанных целей была достигнута лишь первая.