Филипп подтвердил, что позиция Молдовы не изменилась

Источник: Noi.md

Ранее постпред республики при ООН Виктор Морару направил в секретариат ООН письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе из страны иностранных военных. Позже в МИД Молдавии заявили, что «инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона», а «позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопроса незаконного размещения оперативной группы вооруженных сил РФ». На вопрос агентства, какова реакция Кишинева относительно просьбы Москвы об отказе поднимать на обсуждение на ГА ООН тему вывода иностранных военных с территории республики, Филип ответил, что позиция Кишинева известна.

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«Вы знаете, какова позиция Кишинева, потому что мы это выразили на полях Организации Объединенных Наций. Поэтому, мне кажется, что здесь даже комментировать нечего», — заявил Филип агентству после церемонии возложения венков к памятнику «Скорбящей матери» на мемориальном комплексе «Вечность» ко Дню независимости Молдавии.

Посол Молдавии в Москве Андрей Негуца ранее был вызван в МИД РФ из-за инициативы Кишинева о внесении в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о «выводе иностранных вооруженных сил» из страны. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на провокационную инициативу Кишинева, подчеркнув, что «в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях».