Аким Атырауской области: Мой сын в школе весь год ел только хлеб

Источник: Nur.kz

Так, журналистов интересовало качество организации горячего питания в начальной школе, на которое в этом году выделяется 2,3 млрд тенге, и возможность участия родителей в контроле этой сферы.

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По словам Ногаева, сегодня механизм проверки существует — это общественный контроль и попечительские советы, которые есть или будут в школах, вместе с представителями отдела образования они могут проводить проверки.

«Рассчитывать на добросовестность бизнеса без контроля — наивно. Мы видим время от времени ролики в соцсетях, где доблестные сотрудники школьных столовых вывозят на газелях продукты.

Мой ребенок тоже школьник, каждый день на вопрос о том, что он ел сегодня, он весь учебный год отвечал: «хлеб». Возможно, в этом году тендер на питание в его школе выиграл другой поставщик, так что надежда остается.