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17:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Контрразведка Германии заявила о высокой активности российских спецслужб

Глава немецкого Федерального ведомства по охране конституции (контрразведка) Ханс-Георг Масен заявил, что российские спецслужбы проявляют высокую активность в Германии и могут попытаться повлиять на итоги выборов в бундестаг. Об этом чиновник рассказал в интервью Die Welt.

Источник: Reuters

По словам Масена, Москва способна организовать кампанию по дезинформации в связи с предстоящими парламентскими выборами при помощи кибератак.

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«Контрразведке при этом практически невозможно будет доказать юридически, что Россия стоит за этими хакерскими нападениями. Вероятность такого сценария высока», — заявил Масен.

Он также добавил, что деятельность российской разведки на территории ФРГ весьма интенсивна.

30 марта сообщалось о создании в Германии Кибернетического и информационного командования со штаб-квартирой в Бонне. Структура создается во исполнение решений НАТО и канцлера Ангелы Меркель, назвавшей защиту Германии от кибератак одним из главных приоритетов. В качестве главного противника рассматривается Россия, которая, как полагают в Берлине, пытается при помощи пропаганды и дезинформации дестабилизировать немецкое общество.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.

5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Turuk Makto
берут пример с Госдепа,всё можно списать,и повод всегда в кармане
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