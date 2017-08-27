Контрразведка Германии заявила о высокой активности российских спецслужб
Глава немецкого Федерального ведомства по охране конституции (контрразведка)
Глава немецкого Федерального ведомства по охране конституции (контрразведка)
По словам Масена, Москва способна организовать кампанию по дезинформации в связи с предстоящими парламентскими выборами при помощи кибератак.
«Контрразведке при этом практически невозможно будет доказать юридически, что Россия стоит за этими хакерскими нападениями. Вероятность такого сценария высока», — заявил Масен.
Он также добавил, что деятельность российской разведки на территории ФРГ весьма интенсивна.
30 марта сообщалось о создании в Германии Кибернетического и информационного командования со
Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.