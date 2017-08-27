Контрразведка Германии заявила о высокой активности российских спецслужб

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По словам Масена, Москва способна организовать кампанию по дезинформации в связи с предстоящими парламентскими выборами при помощи кибератак.

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«Контрразведке при этом практически невозможно будет доказать юридически, что Россия стоит за этими хакерскими нападениями. Вероятность такого сценария высока», — заявил Масен.

Он также добавил, что деятельность российской разведки на территории ФРГ весьма интенсивна.

30 марта сообщалось о создании в Германии Кибернетического и информационного командования со штаб-квартирой в Бонне. Структура создается во исполнение решений НАТО и канцлера Ангелы Меркель, назвавшей защиту Германии от кибератак одним из главных приоритетов. В качестве главного противника рассматривается Россия, которая, как полагают в Берлине, пытается при помощи пропаганды и дезинформации дестабилизировать немецкое общество.