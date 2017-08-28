Новая кадровая волна. Зачем региону «Команда единомышленников»
Глава Калининградской области Антон Алиханов в интервью программе «События недели» прокомментировал старт набора в «Команду единомышленников».
Глава Калининградской области Антон Алиханов в интервью программе «События недели» прокомментировал старт набора в «Команду единомышленников».
Уникальный для России кадровый проект в пилотом режиме запускает Президентская академия и Правительство Калининградской области. Основная цель — поиск эффективных управленцев для работы в новой команде правительства региона.
Николай Долгачёв, директор ГТРК «Калининград»:
«Команда единомышленников» — так называется новый пилотный проект. Собираются данные управленцев, которые могут потенциально стать министрами, заместителями министров,
Антон Алиханов, глава Калининградской области:
Я не могу сказать, что мы начали этот проект, потому что меня
Николай Долгачёв, директор ГТРК «Калининград»:
Интересно, насколько большим может быть этот резерв. Регион маленький: меньше миллиона населения. Много управленцев, не охваченных сейчас.
Антон Алиханов, глава Калининградской области:
Размеры резерва не имеют большого значения. Главное, чтобы он работал. Мы все прекрасно понимаем, что можно создать резерв на 3000 человек, но так из него никто и не попадёт в органы власти. Главное, чтобы мы действительно обращались к этому резерву как к некому пулу людей, из которого мы можем выбирать будущих управленцев.