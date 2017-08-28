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11:10 (мск), источник: Вести - Калининград

Новая кадровая волна. Зачем региону «Команда единомышленников»

Глава Калининградской области Антон Алиханов в интервью программе «События недели» прокомментировал старт набора в «Команду единомышленников».

Источник: Вести - Калининград

Уникальный для России кадровый проект в пилотом режиме запускает Президентская академия и Правительство Калининградской области. Основная цель — поиск эффективных управленцев для работы в новой команде правительства региона.

Николай Долгачёв, директор ГТРК «Калининград»:

«Команда единомышленников» — так называется новый пилотный проект. Собираются данные управленцев, которые могут потенциально стать министрами, заместителями министров, вице-премьерами. Получается ли эта работа? Как вы её оцениваете на этом этапе? И значит ли это, что нынешняя команда не во всём вам нравится?

Антон Алиханов, глава Калининградской области:

Я не могу сказать, что мы начали этот проект, потому что меня что-то не устраивает в команде. Но нам нужен действительно работающий кадровый резерв. Потому что сейчас, к сожалению, формально существующий кадровый резерв не работает так, как надо. Мы бы хотели запустить новую кадровую волну, которая поможет привлечь людей и на рядовые должности, и на должности заместителей руководителей различных ведомств. Конечно, иметь определённый запас по муниципальным главам. Для нас очень важно, чтобы это были в том числе и молодые активные люди, также люди с опытом. Мне приятно, что проводим эту работу совместно с Президентской академией госслужбы. Надеюсь, что коллеги методологически сопроводят нас правильным образом. И мы действительно получим новый рабочий инструмент социального лифта.

Николай Долгачёв, директор ГТРК «Калининград»:

Интересно, насколько большим может быть этот резерв. Регион маленький: меньше миллиона населения. Много управленцев, не охваченных сейчас.

Антон Алиханов, глава Калининградской области:

Размеры резерва не имеют большого значения. Главное, чтобы он работал. Мы все прекрасно понимаем, что можно создать резерв на 3000 человек, но так из него никто и не попадёт в органы власти. Главное, чтобы мы действительно обращались к этому резерву как к некому пулу людей, из которого мы можем выбирать будущих управленцев.

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