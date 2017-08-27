Додон вручил государственные награды
По случаю празднования Дня независимости президент Республики Молдова Игорь Додон вручил государственные награды выдающимся гражданам Республики Молдова.
По случаю празднования Дня независимости президент Республики Молдова Игорь Додон вручил государственные награды выдающимся гражданам Республики Молдова.
За особые заслуги перед государством, долголетний плодотворный труд в различных областях, высокие профессиональные качества и активную общественную деятельность, присвоены награды «Орден Республики» доктору технических наук, профессору Виктору Боршевичу, бывшему
Награду «Орден Почета» президент вручил директору окницкой компании
Орденом «Трудовой славы» награждены доктор филологических наук, писатель, учредитель Тараклийского госуниверситета имени Григоре Цамблака Николай Куртев, член Академии наук Молдовы,
В знак особой признательности за существенный вклад в консолидацию и расширение отношений дружбы и сотрудничества между государствами «Орден Республики» присвоен доктору исторических наук из РФ Владиславу Гросулу. «Орден Почета» президент вручил также руководителю аппарата комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Михаилу Кротову.
Президент отметил, что Кротов сторонник идеи интеграции Молдовы в Евразийский Союз. Также награду «Орден Почета» вручили журналисту, политологу, публицисту из Германии Александру Рару.