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18:36 (мск), источник: Noi.md

Додон вручил государственные награды

По случаю празднования Дня независимости президент Республики Молдова Игорь Додон вручил государственные награды выдающимся гражданам Республики Молдова.

Источник: Noi.md

За особые заслуги перед государством, долголетний плодотворный труд в различных областях, высокие профессиональные качества и активную общественную деятельность, присвоены награды «Орден Республики» доктору технических наук, профессору Виктору Боршевичу, бывшему премьер-министру, экс-депутату, бывшему послу РМ в РФ Думитру Брагишу, председателю Союза офицеров РМ, экс-министру обороны Виктору Гайчуку.

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Награду «Орден Почета» президент вручил директору окницкой компании Inatol-Agro Иону Томаю. По словам президента, Томай добился особых результатов в сельскохозяйственной отрасли, а также на посту председателя Окницкого района в период 2011—2015 годах.

Орденом «Трудовой славы» награждены доктор филологических наук, писатель, учредитель Тараклийского госуниверситета имени Григоре Цамблака Николай Куртев, член Академии наук Молдовы, профессор-исследователь, доктор-хабилитат технических наук Борис Гаина, а также агроному сорокского предприятия AMG Kernel Валентину Тофанчуку.

В знак особой признательности за существенный вклад в консолидацию и расширение отношений дружбы и сотрудничества между государствами «Орден Республики» присвоен доктору исторических наук из РФ Владиславу Гросулу. «Орден Почета» президент вручил также руководителю аппарата комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Михаилу Кротову.

Президент отметил, что Кротов сторонник идеи интеграции Молдовы в Евразийский Союз. Также награду «Орден Почета» вручили журналисту, политологу, публицисту из Германии Александру Рару.

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