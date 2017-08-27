Воронин предрек Молдове катастрофу

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Третий президент Молдавии, лидер Партии коммунистов республики Владимир Воронин считает, что страна с каждым днем становится ближе к катастрофе.

Молдова отмечает 26 лет своей независимости. Декларация о независимости Республики Молдова была принята парламентом страны 27 августа 1991 года на основании решения Великого национального собрания. Декларация провозгласила Молдову суверенным и независимым государством, которое может «свободно, без вмешательства извне решать свое настоящее и будущее в соответствии с идеалами и святыми устремлениями народа в историческом и этническом пространстве его становления».

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«Каждый день страна все ближе к катастрофе со всех точек зрения. А перспективы Молдовы зависят от всех граждан республики. Если осознаем, что мы настоящие хозяева страны, то что-то получится», — заявил Воронин журналистам после возложения цветов к памятнику господарю Молдавии Штефану Великому по случаю Дня независимости республики.