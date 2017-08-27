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18:47 (мск), источник: Sputnik.md

Воронин предрек Молдове катастрофу

Третий президент Молдовы Владимир Воронин считает, что Молдова с каждым днем становится ближе к катастрофе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. Третий президент Молдавии, лидер Партии коммунистов республики Владимир Воронин считает, что страна с каждым днем становится ближе к катастрофе.

Молдова отмечает 26 лет своей независимости. Декларация о независимости Республики Молдова была принята парламентом страны 27 августа 1991 года на основании решения Великого национального собрания. Декларация провозгласила Молдову суверенным и независимым государством, которое может «свободно, без вмешательства извне решать свое настоящее и будущее в соответствии с идеалами и святыми устремлениями народа в историческом и этническом пространстве его становления».

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«Каждый день страна все ближе к катастрофе со всех точек зрения. А перспективы Молдовы зависят от всех граждан республики. Если осознаем, что мы настоящие хозяева страны, то что-то получится», — заявил Воронин журналистам после возложения цветов к памятнику господарю Молдавии Штефану Великому по случаю Дня независимости республики.

Молдавия обрела независимость в августе 1991 года после путча в СССР. Двадцать седьмого августа парламент принял декларацию о независимости, последовав примеру прибалтийских стран, Грузии, Армении и Украины. Спустя несколько часов после принятия документа независимость республики признала Румыния.
В декабре 1991 года после подписания Беловежских соглашений и распада СССР новое государство — Республика Молдова — было признано несколькими десятками СТРАН, в том числе США, Турцией, Францией, Германией, а затем Россией, Украиной и другими странами новообразованного Содружества Независимых Государств (СНГ).

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