Рекс Тиллерсон считает провокацией запуск КНДР трех баллистических ракет

Источник: AP 2017

«Мы продолжим нашу кампанию по оказанию давления мирным путем, работая с союзниками, работая с Китаем, чтобы посмотреть, можем ли мы привести режим в Пхеньяне за стол переговоров», — заявил телеканалу Fox News господин Тиллерсон.

Напомним, запуск ракеты с территории провинции Канвондо в КНДР зафиксировали южнокорейские военные. По их данным, ракета пролетела 250 км. Военные США зафиксировали пуски трех баллистических ракет малой дальности со стороны Северной Кореи. Они заявили, что запущенные ракеты не угрожали Гуаму или Северной Америке.