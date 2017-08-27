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22:20 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Рекс Тиллерсон считает провокацией запуск КНДР трех баллистических ракет

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал провокацией состоявшийся накануне запуск трех баллистических ракет КНДР.

Источник: AP 2017

«Мы продолжим нашу кампанию по оказанию давления мирным путем, работая с союзниками, работая с Китаем, чтобы посмотреть, можем ли мы привести режим в Пхеньяне за стол переговоров», — заявил телеканалу Fox News господин Тиллерсон.

Напомним, запуск ракеты с территории провинции Канвондо в КНДР зафиксировали южнокорейские военные. По их данным, ракета пролетела 250 км. Военные США зафиксировали пуски трех баллистических ракет малой дальности со стороны Северной Кореи. Они заявили, что запущенные ракеты не угрожали Гуаму или Северной Америке.

Совбез ООН в начале августа за ракетные испытания ужесточил санкции в отношении Пхеньяна. Президент США Дональд Трамп не исключил военного вмешательства в ситуацию в КНДР, если страна продолжит ядерные испытания.

Дональда Трампа проинформировали о ракетных испытаниях КНДР
Во время загрузки произошла ошибка.
26 августа© Ньюстюб
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