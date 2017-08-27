В Астану едет высокопоставленный гость из США

Источник: Tengrinews

«Для меня большая честь возглавить делегацию, представляющую президента Трампа и Соединенные Штаты в рамках EXPO в этом году. Казахстан является ценным союзником, и я с нетерпением жду плодотворной поездки в Астану, поскольку мы укрепляем и расширяем нашу совместную работу по повышению энергетической безопасности и обеспечению экономического роста двух стран», — приводит слова чиновника РИА Новости.

Как сообщалось ранее, помимо Перри в американскую делегацию вошли еще пять человек, включая посла США в Казахстане Джорджа Крола. Международная выставка EXPO-2017 проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября. В рамках мероприятия демонстрируются новейшие достижения науки в сфере развития «зеленой» энергетики. На прошлой неделе на выставке был зарегистрирован трехмиллионный посетитель.

Рик Перри — американский политик, губернатор штата Техас от Республиканской партии (2000−2015). Окончил Техасский A&M университет. В 1972—1977 годах служил в ВВС США. 12 августа 2011 года политик заявил о желании претендовать на право стать кандидатом в президенты США от республиканцев на выборах 2012 года. 4 июня 2015 года заявил о своем участии в президентских выборах 2016 года. Но все эти попытки завершались ранним сходом с предвыборной дистанции. На пост министра энергетики США был выдвинут президентом США Дональдом Трампом. Перри был утвержден в должности 62 голосами против 37.

Как передает «Голос Америки», на следующий день после посещения Астаны Рик Перри прибудет в Киев. В Украине министр энергетики планирует встретиться с президентом Петром Порошенко и другими должностными лицами Украины и обсудить развитие энергетического партнерства.