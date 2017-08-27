В Госдепартаменте считают, что украинский вопрос наносит ущерб отношениям РФ и США

«Взаимоотношения между Россией и Соединенными Штатами важны, но при этом они будут искалечены этой проблемой на Украине», — рассказал он в опубликованном в воскресенье интервью.

Передавая слова спецпредставителя Госдепа, газета сообщает, что Волкер говорил о необходимости принятия Россией ряда «основополагающих решений» в отношении того, «следовать ли ей или нет по пути выполнения минских соглашений».

Кроме того, в интервью была затронута тема поставок американского оружия на Украину. По словам Волкера, в администрации президента Дональда Трампа всерьез рассматривают такой вариант.