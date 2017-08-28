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01:20 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Фонд развития гражданского общества предложил реформировать муниципальный фильтр

Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) опубликовали доклад, в котором предложили запретить кандидатам в губернаторы собирать больше подписей, чем нужно для прохождения муниципального фильтра.

Также в докладе говорится, что планку фильтра нужно снизить и освободить от сбора подписей кандидатов от партий, имеющих представительство хотя бы в четверти муниципалитетов региона. Кроме того, партии нужно стимулировать к выдвижению кандидатов на местных выборах и к работе с муниципалитетами.

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В ФоРГО считают, что следует исключить повторения в будущем ситуации, когда кандидат парламентской партии, представленной в большинстве муниципалитетов региона, «оказывается на обочине». Эксперты ФоРГО напомнили, что так в этом году произошло с кандидатом на выборах главы Бурятии от КПРФ Вячеславом Мархаевым.

Также ФоРГО проанализировал успешность участия партий в выборах глав регионов за последние пять лет. «В итоговую таблицу попали все партии, кандидаты которых хотя бы единожды занимали вторые места. Таковых набралось 11. Естественно, первые четыре места поделили парламентские партии — ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР. С пятого по седьмое места расположились “Патриоты России”, “Гражданская Платформа” и “Коммунисты России”», — указано в докладе.

Как сообщал «Ъ», на губернаторских выборах 10 сентября в бюллетенях окажется много малоизвестных кандидатов. Большинство опрошенных «Ъ» подписантов в разных регионах говорят, что кандидаты к ним лично не обращались. Иногда желание подписаться за кандидата в губернаторы муниципалы объясняют установкой начальства, которое попросило обеспечить помощь оппонентам.

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