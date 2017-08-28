Фонд развития гражданского общества предложил реформировать муниципальный фильтр

Также в докладе говорится, что планку фильтра нужно снизить и освободить от сбора подписей кандидатов от партий, имеющих представительство хотя бы в четверти муниципалитетов региона. Кроме того, партии нужно стимулировать к выдвижению кандидатов на местных выборах и к работе с муниципалитетами.

В ФоРГО считают, что следует исключить повторения в будущем ситуации, когда кандидат парламентской партии, представленной в большинстве муниципалитетов региона, «оказывается на обочине». Эксперты ФоРГО напомнили, что так в этом году произошло с кандидатом на выборах главы Бурятии от КПРФ Вячеславом Мархаевым.

Также ФоРГО проанализировал успешность участия партий в выборах глав регионов за последние пять лет. «В итоговую таблицу попали все партии, кандидаты которых хотя бы единожды занимали вторые места. Таковых набралось 11. Естественно, первые четыре места поделили парламентские партии — ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР. С пятого по седьмое места расположились “Патриоты России”, “Гражданская Платформа” и “Коммунисты России”», — указано в докладе.