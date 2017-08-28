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03:39 (мск), источник: ТАСС

Мексика не будет платить за строительство стены на границе с США

ТАСС, 28 августа. Правительство Мексики не собирается финансировать строительство стены на границе с США, как предлагает американский президент Дональд Трамп. Соответствующее заявление размещено в воскресенье на сайте МИД страны.

Источник: AP 2017

«Как всегда подчеркивало правительство Мексики, наша страна ни при каких обстоятельствах не будет платить за строительство стены или другого физического барьера на территории США вдоль мексиканской границы. Такая позиция — не стратегия Мексики по переговорам, она отвечает принципу суверенности и национального достоинства», — говорится в сообщении.

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Ранее в воскресенье Трамп назвал Мексику страной с «одним из самых высоких уровней преступности» и вновь напомнил о необходимости возведения стены.

Постройка барьера на границе с Мексикой — одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Указ о создании стены подписан Трампом еще 25 января, ее протяженность должна составить более 3 тыс. км. Американский лидер неоднократно заявлял, что за сооружение стены должен заплатить Мехико. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в свою очередь указывал, что его страна не станет финансировать возведение барьера.

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