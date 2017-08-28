Мексика не будет платить за строительство стены на границе с США

«Как всегда подчеркивало правительство Мексики, наша страна ни при каких обстоятельствах не будет платить за строительство стены или другого физического барьера на территории США вдоль мексиканской границы. Такая позиция — не стратегия Мексики по переговорам, она отвечает принципу суверенности и национального достоинства», — говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье Трамп назвал Мексику страной с «одним из самых высоких уровней преступности» и вновь напомнил о необходимости возведения стены.
Постройка барьера на границе с Мексикой — одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Указ о создании стены подписан Трампом еще 25 января, ее протяженность должна составить более 3 тыс. км. Американский лидер неоднократно заявлял, что за сооружение стены должен заплатить Мехико. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в свою очередь указывал, что его страна не станет финансировать возведение барьера.