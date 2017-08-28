Мексика не будет платить за строительство стены на границе с США

Источник: AP 2017

«Как всегда подчеркивало правительство Мексики, наша страна ни при каких обстоятельствах не будет платить за строительство стены или другого физического барьера на территории США вдоль мексиканской границы. Такая позиция — не стратегия Мексики по переговорам, она отвечает принципу суверенности и национального достоинства», — говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье Трамп назвал Мексику страной с «одним из самых высоких уровней преступности» и вновь напомнил о необходимости возведения стены.