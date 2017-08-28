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04:11 (мск), источник: ТАСС

AP: Трамп хочет вернуть полиции доступ к армейской технике

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хочет вернуть полиции полноценный доступ к военной технике и оборудованию, которые можно будет использовать для разгона несанкционированных демонстраций.

Источник: AP 2017

Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press (AP), в распоряжении которого оказались документы, подтверждающие намерение главы государства подписать соответствующий исполнительный указ.

Ранее предшественник Трампа демократ Барак Обама ограничил возможность полиции применять армейскую технику.

По информации же агентства, нынешний хозяин Белого дома хочет в полной степени восстановить данную программу, в рамках которой «средства, подлежащие утилизации, могут быть перенаправлены в виде помощи» местным правоохранительным органам для более эффективной защиты «общественной безопасности, а также для снижения преступности», говорится в документах.

Речь, в частности, идет о гранатометах, стрелковом оружии, боеприпасах, а также о тяжелой бронированной технике.

Возможно, о намерении Трампа вновь открыть доступ полиции к армейским складам уже в понедельник объявит министр юстиции США Джефф Сешнс. Как утверждает AP, ранее сами полицейские просили вернуть им право пользоваться военной техникой и вооружением для того, чтобы сотрудники могли защитить себя во время террористических атак или инцидентов со стрельбой.

Обама ограничил действие программы в 2015 году на фоне волны общественной критики после подавления властями массовых беспорядков в Фергюсоне (штат Миссури), вызванных убийством белым полицейским темнокожего подростка Майкла Брауна летом 2014 года.

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23 августа© Ньюстюб
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