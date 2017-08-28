AP: Трамп хочет вернуть полиции доступ к армейской технике

Источник: AP 2017

Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press (AP), в распоряжении которого оказались документы, подтверждающие намерение главы государства подписать соответствующий исполнительный указ.

Ранее предшественник Трампа демократ Барак Обама ограничил возможность полиции применять армейскую технику.

По информации же агентства, нынешний хозяин Белого дома хочет в полной степени восстановить данную программу, в рамках которой «средства, подлежащие утилизации, могут быть перенаправлены в виде помощи» местным правоохранительным органам для более эффективной защиты «общественной безопасности, а также для снижения преступности», говорится в документах.

Речь, в частности, идет о гранатометах, стрелковом оружии, боеприпасах, а также о тяжелой бронированной технике.

Возможно, о намерении Трампа вновь открыть доступ полиции к армейским складам уже в понедельник объявит министр юстиции США Джефф Сешнс. Как утверждает AP, ранее сами полицейские просили вернуть им право пользоваться военной техникой и вооружением для того, чтобы сотрудники могли защитить себя во время террористических атак или инцидентов со стрельбой.