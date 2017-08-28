WSJ: Трамп изучает идею прекращения визовой поддержки культурных обменов

Источник: AP 2017

Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Согласно их данным, для проработки такой идеи созданы межведомственные группы, которые изучают пять видов программ, регламентируемых визами J-1. В частности, речь идет о туристической визе, дающей временное право на работу в США и предоставляемой более 100 тыс. иностранных учащихся каждое лето. Аналогичная визовая поддержка оказывается молодым гражданам других государств, которые совмещают учебу с уходом за детьми в американских семьях. Как вариант, иностранцы могут устраиваться стажерами в летние лагеря отдыха или практикантами, уточняет издание.

Озвученные The Wall Street Journal планы соответствуют президентскому указу, изданному Трампом в апреле. Этот документ предусматривает пересмотр иммиграционного законодательства США с тем, чтобы обеспечить соблюдение интересов прежде всего американских граждан. Как поясняет издание, иностранцы зачастую злоупотребляют программой культурных обменов, нарушая крайние сроки нахождения на территории страны. А количество лиц, которым предоставляется упомянутая выше виза, настолько велико, что способно негативно отражаться на рынке занятости Соединенных Штатов.