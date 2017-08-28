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04:19 (мск), источник: ТАСС

WSJ: Трамп изучает идею прекращения визовой поддержки культурных обменов

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность прекращения ряда программ культурных обменов с другими странами и в этих целях может внести ограничения в визовый режим.

Источник: AP 2017

Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Согласно их данным, для проработки такой идеи созданы межведомственные группы, которые изучают пять видов программ, регламентируемых визами J-1. В частности, речь идет о туристической визе, дающей временное право на работу в США и предоставляемой более 100 тыс. иностранных учащихся каждое лето. Аналогичная визовая поддержка оказывается молодым гражданам других государств, которые совмещают учебу с уходом за детьми в американских семьях. Как вариант, иностранцы могут устраиваться стажерами в летние лагеря отдыха или практикантами, уточняет издание.

Озвученные The Wall Street Journal планы соответствуют президентскому указу, изданному Трампом в апреле. Этот документ предусматривает пересмотр иммиграционного законодательства США с тем, чтобы обеспечить соблюдение интересов прежде всего американских граждан. Как поясняет издание, иностранцы зачастую злоупотребляют программой культурных обменов, нарушая крайние сроки нахождения на территории страны. А количество лиц, которым предоставляется упомянутая выше виза, настолько велико, что способно негативно отражаться на рынке занятости Соединенных Штатов.

В Госдепартаменте отказались прокомментировать сведения газеты, переадресовав ее в Белый дом. «В настоящий момент мы продолжаем внедрять программы виз J-1 на том же уровне, как и в последние годы», — заявили The Wall Street Journal во внешнеполитическом ведомстве.

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