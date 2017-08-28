Израиль и США возобновили переговоры о переносе посольства в Иерусалим
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Израиль и США возобновили переговоры о возможности переноса американского посольства из
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Израиль и США возобновили переговоры о возможности переноса американского посольства из
В прошлый четверг
Как пишет издание, осведомленный американский источник сообщил, что в ходе встречи вопрос о переносе посольства «поднимался обеими сторонами». Также источник в канцелярии
Ранее сообщалось, что неурегулированность статуса города и чувствительность этой проблемы для отношений с
Конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе посольства США в Израиле из