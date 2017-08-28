Израиль и США возобновили переговоры о переносе посольства в Иерусалим

Источник: РИА Новости

В прошлый четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с советником президента США Джаредом Кушнером. Как сообщила канцелярии израильского премьера, переговоры были «конструктивными и существенными».

Как пишет издание, осведомленный американский источник сообщил, что в ходе встречи вопрос о переносе посольства «поднимался обеими сторонами». Также источник в канцелярии премьер-министра Израиля подтвердил, что данный вопрос обсуждался на встрече Нетаньяху и Кушнера.

Ранее сообщалось, что неурегулированность статуса города и чувствительность этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром заставила президента США Дональда Трампа пойти вразрез со своими предвыборными обещаниями и отложить как минимум на полгода передислокацию дипмиссии, которая находится сейчас в Тель-Авиве.