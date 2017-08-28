Обнаружены тела всех десяти пропавших моряков с эсминца «Джон Маккейн»

«Водолазы ВМС США и корпуса морской пехоты к данному моменту обнаружили останки всех десяти моряков», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВМС, которые ранее сообщили об обнаружении двух из десяти пропавших.
Американский эсминец «Джон Маккейн» 21 августа столкнулся с торговым судном Alnic MC неподалеку от Сингапура. Командование ВМС США подтвердило, что в результате инцидента пять моряков получили ранения. Морская и портовая администрация (MPA) Сингапура сообщила, что никто из членов команды судна Alnic MC, которое столкнулось с американским кораблем, не пострадал.
«Джон Маккейн», спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса «Арли Берк», которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.