Обнаружены тела всех десяти пропавших моряков с эсминца «Джон Маккейн»

Источник: AP 2017

«Водолазы ВМС США и корпуса морской пехоты к данному моменту обнаружили останки всех десяти моряков», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВМС, которые ранее сообщили об обнаружении двух из десяти пропавших.

Американский эсминец «Джон Маккейн» 21 августа столкнулся с торговым судном Alnic MC неподалеку от Сингапура. Командование ВМС США подтвердило, что в результате инцидента пять моряков получили ранения. Морская и портовая администрация (MPA) Сингапура сообщила, что никто из членов команды судна Alnic MC, которое столкнулось с американским кораблем, не пострадал.