Коммуниста сняли с выборов в Думу Владивостока за членство в «Единой России»

Кандидат от партии власти Вячеслав Гнездилов снялся с выборов добровольно, сообщили ИА PrimaMedia во Владивостокской городской избирательной комиссии.

Решение об отмене регистрации коммуниста Якова Галко кандидатом по одномандатному округу № 10 на выборы в Думу Владивостока в прошлый понедельник, 21 августа принял Первомайский районный суд Владивостока. Эту информацию агентству подтвердил председатель Владивостокского горизбиркома Николай Кичатов.

Основанием для снятия Галко с выборов стали документально подтвержденные сведения о его членстве сразу в двух партиях — в КПРФ (с 2014 года) и в «Единой России» (с 2006 года). Подобная «двухпартийность» запрещена федеральным законодательством, чем и воспользовались «доброжелатели» кандидата от компартии, откопавшие документ о его «непогашенном» членстве в партии власти.

По словам Николая Кичатова, сегодня, 28 августа суд рассмотрит обращение горибиркома об отмене регистрации Галко кандидатом по списку КПРФ по тем же основаниям.

Не избежала потерь среди своих кандидатов на выборы в гордуму и «Единая Россия»: по собственному желанию отказался от участия в выборах «списочник» (3-е место в тергруппе № 7) Вячеслав Гнездилов. Его заявление об отзыве своей кандидатуры горизбирком удовлетворил на прошлой неделе.