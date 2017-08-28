Глава Хакасии опять сравнил республику с Новосибирской областью
Руководитель региона Виктор Зимин заявил, что население Хакасии живет лучше новосибирцев, об этом сообщает РБК.
Руководитель региона Виктор Зимин заявил, что население Хакасии живет лучше новосибирцев, об этом сообщает РБК.
Глава Хакасии опять сравнил республику с Новосибирской областью, заявляет РБК.
Виктор Зимин выступил перед работниками разреза «Аршановский». Он вспомнил, как называл Новосибирск колхозом, но заявил, что повторяться не будет, чтобы не обидеть новосибирцев.
«Однако то, что у нас машины лучше, что у нас живет богаче население — это правда», — добавил глава региона.
Он подчеркнул, что темпы развития НСО выше хакасских
Напомним, в конце марта глава Хакасии назвал Новосибирск «колхозом и деревней». «Мы стоим выше и по качеству машин, и по заработной плате», — сказал Виктор Зимин.