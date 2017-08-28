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07:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Глава Хакасии опять сравнил республику с Новосибирской областью

Руководитель региона Виктор Зимин заявил, что население Хакасии живет лучше новосибирцев, об этом сообщает РБК.

Глава Хакасии опять сравнил республику с Новосибирской областью, заявляет РБК.

Виктор Зимин выступил перед работниками разреза «Аршановский». Он вспомнил, как называл Новосибирск колхозом, но заявил, что повторяться не будет, чтобы не обидеть новосибирцев.

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«Однако то, что у нас машины лучше, что у нас живет богаче население — это правда», — добавил глава региона.

Он подчеркнул, что темпы развития НСО выше хакасских из-за того, что во времена СССР в Новосибирске сформировали академию, военную промышленность на базе предприятий, эвакуированных с западной части страны.

Напомним, в конце марта глава Хакасии назвал Новосибирск «колхозом и деревней». «Мы стоим выше и по качеству машин, и по заработной плате», — сказал Виктор Зимин.

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