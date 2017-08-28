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07:34 (мск), источник: Tengrinews

Министр энергетики США отменил визит в Казахстан из-за урагана «Харви»

Запланированный в Казахстан визит министра энергетики США Рика Перри отменяется, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на посольство США в Казахстане.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что вместо Рика Перри выставку EXPO-2017 в Астане 28 августа посетит его заместитель Дэн Брулетт.

«В связи с ураганом “Харви” и обязанностями Департамента энергетики реагировать на чрезвычайные ситуации, связанные с поставками энергии и энергетической инфраструктурой, запланированный визит министра энергетики США Рика Перри в Астану отменяется. Заместитель министра энергетики Дэн Брулетт заменит его в качестве главы президентской делегации США на Expo 2017», — проинформировали в посольстве США.

Ранее сообщалось, что в американскую делегацию вошли еще пять человек, включая посла США в Казахстане Джорджа Крола.

Международная выставка EXPO-2017 проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября. В рамках мероприятия демонстрируются новейшие достижения науки в сфере развития «зеленой» энергетики. На прошлой неделе на выставке был зарегистрирован трехмиллионный посетитель.

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