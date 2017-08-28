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09:41 (мск), источник: Восток Медиа

Миклушевский раскритиковал ситуацию с выплатами пострадавшим от стихии

Губернатор Приморья дал чиновникам сутки, чтобы исправить ситуацию.

Источник: Восток Медиа

Сегодня, 28 августа, на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Приморья дал негативную оценку работе муниципальных глав, в чьих районах ещё не выплатили компенсации пострадавшим от ливней в начале месяца. Владимир Миклушевский остался недоволен темпами и организацией работы в этой сфере, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Так, по информации краевого департамента труда и социального развития, сегодня 824 человека могут получить обещанные выплаты только по решению суда. Впрочем, как уточнила директор ведомства, Лилия Лаврентьева, «в настоящий момент больше 400 заявлений уже обработаны специалистами, а документы направляются в суды».

Кроме того, соответствующие формы направлены для заполнения и главам муниципалитетов. Однако сами чиновники оправдываются тем, что «основная работа сейчас ведётся именно по проблемным пострадавшим». Стоит отметить, что только в Октябрьском районе собрано почти 100% заявлений от жителей, которые собираются судиться.

В контексте обсуждаемой проблемы глава региона высказался решительно: «У нас 824 таких пострадавших, чуть больше 400 человек вы отработали, когда собираетесь заниматься остальными? Да и с теми, кто заполнил необходимые документы, тоже нет ясной картины, кто из них обратился в суд, нужна ли им какая-то помощь. Многие в судах не бывали, не знают, что там говорить. Помочь им — ваша задача. Вы не просто собирайте данные, а руководите процессом, пока в этом направлении я этого не вижу».

Приморский губернатор поручил директору правового департамента края Светлане Мех немедленно направить в подтопленные районы специалистов ведомства, чтобы помочь жителям в элементарных вопросах номенклатуры: заполнить заявление в суд, юридические консультации.

«В каждый район отправляйте по юристу, главы обеспечат их транспортом, рабочими местами, и в течение суток работа с данной категорией граждан должна быть завершена», — подчеркнул Владимир Миклушевский, добавив, что все положенные выплаты людям необходимо получить максимально быстро.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пострадавшим от наводнения приморцам уже выплатили 600 000 000 рублей — как компенсацию расходов после проливных дождей. 7—8 августа оказались подтоплены семь муниципалитетов края: Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ.

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