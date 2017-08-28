Миклушевский раскритиковал ситуацию с выплатами пострадавшим от стихии
Губернатор Приморья дал чиновникам сутки, чтобы исправить ситуацию.
Губернатор Приморья дал чиновникам сутки, чтобы исправить ситуацию.
Сегодня, 28 августа, на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Приморья дал негативную оценку работе муниципальных глав, в чьих районах ещё не выплатили компенсации пострадавшим от ливней в начале месяца. Владимир Миклушевский остался недоволен темпами и организацией работы в этой сфере, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на
Так, по информации краевого департамента труда и социального развития, сегодня 824 человека могут получить обещанные выплаты только по решению суда. Впрочем, как уточнила директор ведомства, Лилия Лаврентьева, «в настоящий момент больше 400 заявлений уже обработаны специалистами, а документы направляются в суды».
Кроме того, соответствующие формы направлены для заполнения и главам муниципалитетов. Однако сами чиновники оправдываются тем, что «основная работа сейчас ведётся именно по проблемным пострадавшим». Стоит отметить, что только в Октябрьском районе собрано почти 100% заявлений от жителей, которые собираются судиться.
В контексте обсуждаемой проблемы глава региона высказался решительно: «У нас 824 таких пострадавших, чуть больше 400 человек вы отработали, когда собираетесь заниматься остальными? Да и с теми, кто заполнил необходимые документы, тоже нет ясной картины, кто из них обратился в суд, нужна ли им
«В каждый район отправляйте по юристу, главы обеспечат их транспортом, рабочими местами, и в течение суток работа с данной категорией граждан должна быть завершена», — подчеркнул Владимир Миклушевский, добавив, что все положенные выплаты людям необходимо получить максимально быстро.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пострадавшим от наводнения приморцам уже выплатили 600 000 000 рублей — как компенсацию расходов после проливных дождей.